وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن سرعة رياح العاصفة حول مركزها قدرت بـ(85 - 115) كيلومترا في الساعة، وتتحرك بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، باتجاه الشمال الغربي، عند خط عرض 12.9 درجة شمالا، وخط طول 60.2 درجة شرقاً.

وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة السعودية بهذه العاصفة مباشرة خلال الـ4 أيام القادمة، بينما تسهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا، تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت الهيئة العامة للإرصاد أنه سيتم إصدار كامل التفاصيل عن الحالة المتوقعة بالتقارير والإنذارات اللازمة قبل تأثيرها بوقت كاف.

كما دعت إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة، التي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر، على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.