وذكر ناقد الفن البريطاني، جوناثان جونز، أن أكثر ما أثاره في الفيديو، هو صدمة وذهول الأشخاص الذين كانوا حاضرين بدار سوذبيز للمزادات في لندن ليل الجمعة.

وتابع "أحببت لقطة الرجل الذي كان يرتدي نظارة ووضع يده على جبهته، في إشارة إلى عدم تصديق ما يشاهده أمام عينيه".

ووصف لحظة تفكك اللوحة، التي بيعت بمليون و 42 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون و 300 ألف دولار، بـ"الإرهاب الفني"، مشيرا إلى أن هذه أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.

وأضاف "في اعتقادي، ما حدث ليلة الجمعة جعل اللوحة التي تحمل اسم -الفتاة مع البالون الأحمر-، أفضل عمل للفنان البريطاني.. سوق الفن دائما هو الفائز.. بالرغم من تمزقها وتفككها إلا أنها باتت الآن تتمتع بقيمة كبيرة".

وتوقع الناقد جونز أن هذا الحادث سيرفع قيمة الأعمال المقبلة لبانكسي، وسيزيد الإقبال عليها، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي خصصته وسائل الإعلام لهذه الواقعة غير المسبوقة.

واعتبرت صحيفة "الغارديان" أن ما جرى في دار المزادات هو "المقلب" الأكثر جرأة في تاريخ الفن.