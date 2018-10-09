وبرزت الأضواء مع حلول الظلام الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش (19.30 بالتوقيت المحلي) وبعد وقت قصير أمكن رؤيتها على شكل أمواج في السماء.

وخلال المساء، رسمت الأضواء شكل قوس عريض وتغيرت ألوانها من الأخضر إلى الأبيض ثم إلى اللون البنفسجي.

والظاهرة التي تعرف أيضا باسم الشفق الشمالي هي نتيجة تصادم بين جزئيات مشحونة من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.