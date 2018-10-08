كما قضت محكمة جنح الهرم، بحبس عاملة الملابس الخاصة بحسين، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطي الشرطة المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت حسين (35 عاما) إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام.

كما أحالت المحكمة ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها.

وكانت حسين قد انطلقت في عالم الفن بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل، ليكون دورها في فيلم "عمر وسلمى" للفنانين تامر حسني ومي عز الدين، من أول الأدوار التي قدمتها.