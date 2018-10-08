وذكر مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، سلطان الدويش، أنه جرى الاثنين تسليم غطاء التابوت إلى السفارة المصرية، بعد أن انتهت لجنة من التحقق منه.

وأوضح الدويش أن للمجلس دورا كبيرا في المحافظة على التراث الإنساني، وقال إن قانون الآثار الكويتي وكذلك القوانين الدولية تحرم تهريب الآثار، لأنها تهتم بالمحافظة على التراث الوطني فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية.

من ناحيته، أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عن شكره وتقديره للسلطات الكويتية على تعاونها لاسترداد غطاء التابوت الخشبي.

وأشار القوني الى حرص السفارة منذ اليوم الأول على متابعة الأمر مع السلطات الكويتية في إطار الاهتمام الذي توليه بلاده لاسترداد الآثار التي يتم تهريبها للخارج، وأشاد بدور ودعم الجانب الكويتي على هذا التعاون المستمر.