وذكرت تقارير إعلامية، أن الفنانة التي دخلت مؤخرا "العناية المركزة" لأسباب تتعلق بـ"التنفس ومشكلة في الأمعاء"، وذلك نقلا عن شقيقتها الممثلة تولاي هارون منذ أيام.

ونشرت تولاي، الأحد، صورة لشقيقتها قالت فيها: "وعدتيني بدك ترجعيلنا، ناطرينك دندونة ياضي عيوني يا رب يا رب يارب كون معها يا رب".

وأثار خبر وفاة هارون صدمة في الوسط الفني السوري، إذ نعتها الممثلة ديما الجندي قائلة: "كسرتي قلبنا يا دينا، كتير بكرتي يا روحي... الله يرحمك ويصبّر عيلتك واهلك وأحبابك... لروحك السلام... وداعا".

كما قالت الممثلة ليليا الأطرش: "يا لطيف هالخبر شو بشع، إنا لله وانا اليه راجعون، رحتي بكير كتير دينا، ما عم صدق يا ربي الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك... قدّر الله وما شاء فعل البقاء لله".

وكانت هارون قد بدأت حياتها الفنية عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة، وقدمت عددا كبيرا من المسلسلات التلفزيونية، منها "أحلامنا المؤجلة"، و"حديث المرايا"، و"نوادر وحكايا"، و"أشواك ناعمة".