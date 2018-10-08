وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية فإن الملاكم البالغ من العمر 31 عاما عرض على المتحولة جنسيا أن تقيم علاقة معه لكنها رفضت واستاءت من أسلوبه.

وأضاف المصدر أن أمير خان انفعل بصورة كبيرة حين رفضته العارضة المتحولة البالغة من العمر 24 عاما، بسبب كونه رجلا متزوجا.

وأوضحت تالولة أنها سألت خان حول زواجه من العارضة الأميركية فريال مخدوم فأجاب بأنها امرأة غير مناسبة، ولذلك فهو "ينوي الطلاق"، بحسب الصحيفة.

وقال شخص مقرب من العارضة إن أمير كان يعتقد أنه بمجرد تحريك أصبعه سيجد تولالة وهي تقفز إليه من الفرح ولذلك أحس بالامتعاض حين جرى صده.

وتزوج الملاكم الذي تصل ثروته إلى 23 مليون جنيه إسترليني من فريال في 2013 وافترق الزوجان خلال العام الماضي، لكنهما عادا إلى بعضهما البعض في وقت لاحق.