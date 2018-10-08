وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرأة المذعورة استغاثت بالشرطة لإنقاذها من الكائنات الضخمة في عرض البحر، فيما لم تحدد الصحيفة موقع الحادث بالضبط.

ويظهر فيديو التقط لحظة اقتراب الحيتان من القارب وتفقدهم إياه، أصوات الركاب الخائفين، فيما يحاول أحدهم طمأنتهم وتهدئة الوضع.

ثم يبدو صوت المرأة وهي تقول: "أنا أتصل بـ911 (رقم الشرطة)"، وبعد ثوان تبلغ الشرطة: "هناك 3 حيتان رمادية تحت قاربنا. أخشى أن ننقلب. أنا فعلا خائفة".

وقال الرجل الذي حاول طمأنة باقي الركاب: "حسنا حسنا اهدأوا. إنهم فقط يتفقدوننا. لن يؤذوننا. فقط اهدأوا".

وبدت الحيتان هادئة تماما ولم يحاول أحدها الاصطدام بالقارب، فيما مر الحادث بسلام وتمكن القارب من الانطلاق بعيدا دون أن يتعرض أي من ركابه لأذى.