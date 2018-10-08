ويقول منظمو حملة لمصلحة الحيوانات الأليفة سميت "ووفريندوم" إن تلك الحيوانات ستعاني من الخروج من التكتل، لأن نقصا سيحدث في الأطباء البيطريين وستزيد أسعار أطعمتها. وفقا لرويترز.

وشاركت كلاب من سلالة بريطانية وأخرى فرنسية في المسيرة التي جابت وسط العاصمة لندن لندن. ووضعت في رقبة كلب لافتة تقول إنه ينبح احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتدعم تلك الحملة حملة أوسع تطالب باستفتاء شعبي على خطة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للخروج من التكتل.

وفي الطريق إلى البرلمان أوقف المشاركون الكلاب في عدة مراحيض عمومية لتشجيعها على التبول على صور مؤيدين متحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وناي جلفرج الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني.