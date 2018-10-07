ويأتي قرار الشركة، بعد إعادة فتح التحقيق في قضية تتهم فيها كاثرين مايورغا رونالدو باغتصابها في عام 2009.

ونقل موقع "بليتشر ريبورت" عن صحيفة "آس" الإسبانية، أن "إي أي سبورتس" علّقت على حذف صورة رونالدو ببيان جاء فيه: "تابعنا التقارير التي تناولت مزاعم ضد كريستيانو رونالدو. نراقب الوضع عن كثب، ونتوقع من الرياضيين وسفراء علامتنا التعامل مع أنفسهم بطريقة تتفق وقيم الشركة".

وأطلقت "إي أي سبورتس" في سبتمبر الإصدار 19 من لعبة "فيفا"، وكان رونالدو على غلافها، وهو يرتدي زي نادي يوفنتوس الذي انتقل إليه بيوليو الفائت.

يشار إلى أن لعبة "فيفا 19" تصدر بعدة نسخ سنويا، حسب المنصة المستخدمة.