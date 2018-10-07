وأظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة اللصوص وهم يقومون بربط جهاز الصراف الآلي بشاحنة وجره في الشارع.

ويبدو أن اللصوص لم يعتقدوا أنهم مراقبين، لكن كما يتضح من الفيديو المرفق، فقد تابعتهم الكاميرات وهم يجرون الجهاز عبر الشارع. وبعد لحظات شوهد جهاز الصراف الآلي وهو يشتعل بفعل الاحتكاك بالأرض.

ولم يعرف من الفيديو أين وقعت السرقة على وجه التحديد، كما لم يعرف مصير السارقين، وما إذا تمكنوا من سرقة الأموال في الجهاز أو تم إلقاء القبض عليهم.

يشار إلى أن التاريخ في كاميرا المراقبة يظهر أن السرقة وقعت في الساعة الثالثة و14 دقيقة فجر الخامس من أكتوبر الجاري.