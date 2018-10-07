ووفقا للأطباء، يعاني جيمي من حالة مرضية تتمثل في تضخم عضلة القلب ونقص في الفاعلية، وبسبب خطورة وضعه الصحي فقد نصحه الأطباء بعدم ممارسة أي تمرينات رياضية، وحذروه من أن الفترة المتبقية أمامه لا تزيد على 5 سنوات.

وفي إحدى المرات انهار جيمي، الذي يعشق السفر والترحال، في الشارع، وفي مرة أخرى انهار في العمل، وفي ثالثة أصيب بالانهيار في المطار.

لكن على ما يبدو فإن جيمي، الذي يعاني من هذا المرض منذ كان في العشرين من عمره، محظوظ للغاية للنجاة من كل حالات توقف القلب التي أصيب بها.

ووفقا لجيمي، فقد سألته والدته ذات مرة "هل صحيح أنك توفيت هذا الأسبوع؟"

ومع ذلك فإن جيمي يعشق الحياة ويحاول أن يعيشها قد الإمكان بصرف النظر عن حالته المرضية بحيث أنه سافر إلى كثير من دول العالم كما قام بالتزلج على جبال الألب السويسرية.

وقال جيمي إن السلالم هي ألد أعدائه أو "الأعداء القاتلة" بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالنظر لحالته الصحية الخطيرة، فإن جيمي يحمل في جسمه آلة كهربائية يمكنها أن تنعش قلبه عندما يتوقف عن العمل.

وبحسب جيمي، فإن قلبه توقف عن العمل أول مرة في أكتوبر عام 2009، واستغرقت عملية إنقاذه 45 دقيقة وظل في غيبوبة لمدة أسبوع كامل.

المرة الثانية كانت بعد عامين، وتحديدا في فبراير 2011، بينما كان في بيت ابن عمه.

في العام 2013 توقف قلبه عن العمل 5 مرات، منها أربع مرات خلال شهر مايو، الخامسة في يونيو.

أما المرة الثامنة فكانت في أغسطس 2015، وأصيب بالحالة بينما كان في المطار خلال زيارة لتجديد التأشيرة، حيث أجريت له علمية سريعة أمام 300 شخص تقريبا كانوا في صالة المطار.

والمرة التاسعة كانت في مايو 2017 بينما كان على جهاز للمشي في أحد المستشفيات أثناء اختبارات تقييم لزراعة قلب.