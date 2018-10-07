واضطرت الشرطة المحلية في مدينة بوسطن البريطانية، إلى الاستعانة بطائرة دون طيار (درون) مزودة بكاميرا حرارية، لتقفي أثر الفتاة، حتى كللت العملية بالعثور عليها.

واستغاثت الفتاة صاحبة الـ16 عاما بالشرطة، بعد أن تعرضت للاغتصاب في مجمع صناعي بمنطقة لينكولنشاير، لكنها فشلت في تحديد موقعها بدقة.

وفي استغاثتها وصفت الفتاة موقعها قائلة فقط إنها "في مجمع صناعي محاط بأسوار عالية".

وعن طريق الكاميرا الحرارية المثبتة في الطائرة، نجحت الشرطة في العثور على الفتاة خلال دقائق، فيما تم اعتقال المتهم الرئيسي في حادث الاغتصاب.