وفي الفيديو، يمكن مشاهدة القردة وهو مسترخ على عجلة القيادة ويحركها بمساعدة السائق الذي كان هو أيضا يحرك العجلة بإحدى يديه.

وبعد انتشار الفيديو بشكل فيروسي على شبكات التواصل الاجتماعي، أوقفت الشركة السائق، الذي يعمل في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، وفق ما ذكرت الوكالة، السبت.

وذكرت الشركة أنها اتخذت القرار بسبب تعريض السائق حياة الركاب الذين كانوا معه للخطر، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمات كثيرة بسبب الحادثة.

وتداول الكثير من المغردين في الهند "فيديو القرد"، واعتبر كثيرون منهم الأمر لطيفا، وطالبوا بإعادة السائق إلى عمله.

والقرد الذي ظهر في الفيديو من فصيلة اللانغور الآسيوي، الذي يمتاز بذيله الطويل، ويعتبر من أذكى القردة في العالم.