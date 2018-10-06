وخلال الجولة التي استمرت لنحو ساعة، وقفت السيدة الأولى أمام التمثال وتأملته مرارا، وتلقت شرحا من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيري. وألقت الضوء على جهود الحفاظ على الآثار التي تتعاون فيها واشنطن مع القاهرة، ثم توجهت ميلانيا فيما بعد لمنطقة بانوراما الهرم، لالتقاط الصور التذكارية.

وتعاونت الوكالة الأميركية للمساعدات الدولية "يو إس إيد" مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية في مشروع لخفض منسوب المياه الجوفية لمنع حدوث أضرار إضافية لهذه الآثار، إذ يمكن للمحتوى الملحي في المياه أن يؤدي إلى تآكل الأساسات.

وكانت ميلانيا التقت، في وقت سابق السبت، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة الأولى المصرية انتصار عامر، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأشادت ميلانيا ترامب بـ"حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة، واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأميركي"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وكانت ميلانيا استهلت جولتها الأفريقية، الثلاثاء، في غانا قبل أن تزور ملاوي ثم كينيا ومصر. وفي غانا، زارت ميلانيا قلعة استُخدمت قبل قرون لتجارة الرق، وفي ملاوي زارت مدرسة ابتدائية. وأطعمت صغار فيلة الحليب في حديقة حيوان بكينيا.

وجولة السيدة الأولى في الولايات المتحدة بالقارة الأفريقية، هي أول رحلة دولية كبيرة لها من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.

وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة أطلقت حملة التوعية الخاصة بها لمساعدة الأطفال في مايو الماضي، وفي إطارها، سافرت دون زوجها إلى كندا.