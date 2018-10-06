وقالت تيرنر (78 عاما) في سيرتها الذاتية التي من المقرر نشرها قريبا إنها أصيبت بمرض الكلية، وبحلول العام 2016 كانت كليتها "تعمل بنسبة 20 بالمائة وتتدهور سريعا".

وأضافت تيرنر، أن زوجها إروين باخ "صدمني بقوله إنه يريد التبرع لي بإحدى كليتيه".

كما ذكرت أن "عظمة العرض غمرت مشاعرها".

تزوجت تيرنر التنفيذي الموسيقي الألماني باخ عام 2013 بعد علاقة طويلة.

ونشرت مقتطفات من السيرة الذاتية لتيرنر، والتي تحمل العنوان "تينا تيرنر: ماي لاف ستوري (قصة حبي)"، اليوم السبت عن طريق دار النشر "بنغوين".

وفي الكتاب، تشجع تيرنر على التسجيل من أجل التبرع بالأعضاء.