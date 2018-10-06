وبمقابل 20 يورو يمكنك الحصول على نسخة شبيهة بجواز السفر الحقيقي الذي يبتغيه كثيرون.

وجاء في بيان صحفي أن المكتب المقام على هامش معرض "فريز" الفني السنوي في لندن "يعبر عن أوجه قلق معاصرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا وسياسات ترامب بشأن الهجرة".

وقال ساكس "جواز السفر السويسري يمثل غاية المبتغى... إنه ملاذ ضريبي. لن يجرؤ أحد على ضرب سويسرا لأن الأخيار والأشرار كليهما يودعون أموالهم بها. إنها مركز أوروبا".

وفي داخل المكان عدة مكاتب وراءها علم سويسري كبير، وهناك يوجه العاملون أسئلة شخصية لطالبي جوازات السفر ويلتقطون صورا لهم ويطبعون أسماءهم على (جوازات ستوديو تومساكس) التي تحمل أرقاما متسلسلة.

والجواز ممهور بختم الاستوديو ورقمه مسجل في قاعدة بيانات.

وإصدار "الجوازات" متاح بمعرض تاديوس روباك في مايفير لأربع وعشرين ساعة فقط بدأت في 1700 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وقال ساكس (52 عاما) لرويترز "هي ليست مجازة من الحكومة السويسرية، بل مجازة من هذا الاستوديو وبوسعك أن تستخدمها. بوسعك أن تجعل العالم على شاكلة غير التي هو عليها، على الشاكلة التي تريدها أنت".

وأضاف أن مشروعه يهدف لكشف زيف الحدود "في وقتديمقراطياتنا الليبرالية مهددة فيه والمقموعون في أرجاء العالميعيشون في خطر وبلا ملاذ".

وبعد انتهاء اليوم السبت، سيبقى مكتب الجوازات في مكانه حيث يمكن للزائرين إلقاء نظرة عليه حتى نوفمبر.