ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن كاباليه التي شاركت المغني فريدي ميركوري أداء أغنية (برشلونة) عانت من مشاكل صحية لسنوات، وفارقت الحياة في مدينة برشلونة.

وتأتي وفاة كاباليه بعد يوم من وداع فرنسا للأيقونة الوطنية شارل أزنافور.

وشارك الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسان سابقان ورئيس وزراء أرمينيا، البلد الذي تعود له جذور أزنافور، الجمعة، في مراسم الوداع.

كما شارك مشاهير، منهم الممثل جان بول بلموندو، في المراسم التي أقيمت تحت سماء صافية لتشييع المغني وكاتب الأغاني الشهير الذي توفي الأسبوع الحالي عن 94 عاما.