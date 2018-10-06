ونقلت صحف بريطانية، الجمعة، عن متحدث رسمي باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية أن الجريمة أسفرت عن "عدد من الإصابات الخطيرة" بحق الرضيع الذي لم يفصح بعد عن جنسه.

واتهمت الشرطة شابا يبلغ من العمر 25 عاما بالاغتصاب، والأذى الجسدي الخطير المتعمد.

وقد مثل الشاب أمام قضاة محكمة "أرما"، وهي إحدى مقاطعات أيرلندا الشمالية الستة، الثلاثاء الماضي.

ويتلقى الرضيع العلاج في وحدة الأطفال في مستشفى رويال بلفاست للأطفال المرضى.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مصدر لم تفصح عن هويته، قوله: "كان هناك الكثير من الدماء. الإصابات شديدة جدا، لقد صُدمنا".

بينما قال متحدث باسم مستشفى بلفاست تراست: "لدينا طفل في رعايتنا، لكننا لن نعلق أكثر من ذلك، نحترم طلب العائلة بشأن الخصوصية".