وانتشرت في يوتيوب مؤخرا أغان سودانية لفرقة كلية الموسيقى، ركزت على مشاهد شتى للسودان المعاصر، تبرز جوانب من التنمية والتراث السوداني، عبر موسيقى سودانية خاصة، ولباس ورقصات من عمق تراث أرض الطيبين، كما أطلق على التسجيلات.



وشاهد نحو 3 ملايين ونصف أحد الفيديوهات، فيما انتشرت تعليقات تشيد بالعمل الذي أخرج السودان بشكل لافت ومعاصر، بتقنيات تصوير وحركة غير مسبوقين.



وركز مخرج العمل، على مشاهد من نهر النيل، وعلى الزراعة والحصاد، وكذا مشاهد لمصانع سودانية مختلفة، من خلال استغلال فريق العمل المكون من أعضاء كلية الموسيقى، ذكورا وإناثا لإظهار مشاهد من بلد اعتبر أكبر سلة غذائية في العالم.



وتنوعت اللقطات التي ركزت على عموم التراث السوداني بكل أنواعه، والمفعم بآلات موسيقية، وتراث عميق من أرض النوبة، يحمل الكرم السوداني الفريد.



