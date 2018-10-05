أبوظبي - سكاي نيوز عربية هنأ الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح الناشطة الأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم داعش، بعد نيلها جائزة نوبل للسلام الجمعة، معتبرا ذلك تكريما للعراق.