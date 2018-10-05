أبوظبي - سكاي نيوز عربية هنأ الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح الناشطة الأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم داعش، بعد نيلها جائزة نوبل للسلام الجمعة، معتبرا ذلك تكريما للعراق.
وقال صالح في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "تحدثتُ هاتفيا الآن مع العزيزة ناديا مراد، وباركتُ لها نيلها جائزة نوبل للسلام (...) إنه تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة الإرهاب والتطرف".
وفازت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويغي بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، الجمعة، لجهودهما في وقف العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وقالت لجنة نوبل النرويجية، في إعلانها، إن دينيس موكويغي ونادية مراد "لهما إسهاما حاسما في تركيز الانتباه على جرائم الحرب من هذا النوع ومكافحتها".