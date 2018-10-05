وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد الجثة وسط طريق بوادي الطالع (على بعد 11 كيلومترا عن مدينة أبها).

وأضاف "بمعاينة الجثة، بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره".

وتابع "الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وانتشرت صور وفيديوهات الجثة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليل الخميس، بينما تباشر السلطات الأمنية التحريات للوقوف على ظروف الجريمة، وملابساتها، وتحديد المتورطين فيها.