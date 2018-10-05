وتم القبض على إيان كامبل، الذي كان يقضي عطلة في مقاطعة موغلا في جنوب غرب تركيا، يوم الخميس، بعد أن ابتلع الخاتم الذي تبلغ قيمته 40 ألف دولار في متجر مجوهرات.

ونقل السائح، البالغ من العمر 54 عاما، إلى إحدى المستشفيات من قبل الشرطة، من أجل إخراج الخاتم "بالوسائل الطبيعية".

ولم يعترف كامبل، إلا بعد مشاهدته لمقطع فيديو، تم تصويره بواسطة كاميرا المراقبة، والذي يوثق عملية السرقة التي قام بها.

وروى السائح للشرطة قصة درامية عن زوجته لتبرير سرقة الخاتم.

وقال للشرطة "أزور سنويا هذا المكان منذ عام 2004.. لقد اضطررت للتقاعد في أيرلندا بعد حادث حدث لي قبل سبع سنوات".

وتابع "فقدت زوجتي في حادث مروري.. علقت السيارة في بحيرة وماتت داخلها.. لم أعثر على خاتم زواجنا الذي كان من الألماس، بالرغم من أنني قمت بعملية بحث شاقة".

وأضاف "منذ تلك الفترة وأنا مهووس بالألماس.. عندما أرى هذا المعدن أتذكر زوجتي".

وستواصل الشرطة التركية التحقيق في الحادث، بعد استخراج الخاتم من جسم الرجل الأيرلندي.