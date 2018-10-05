وأضاف آفليك، البالغ من العمر 46 عاما والفائز بجائزة الأوسكار، في رسالة على صفحته على تطبيق إنستغرام أمس الخميس، إنه لا يزال في مرحلة الرعاية الخارجية للمرضى، ووجه الشكر لعائلته وأصدقائه ومعجبيه على ما قدموه من دعم.



وسبق وأن دخل آفليك مراكز لإعادة التأهيل عامي 2001 و2017.

وكتب يقول "محاربة أي إدمان صراع صعب يستمر طيلة الحياة، ولذلك فإن المرء لا يكون أبدا في مرحلة علاج أو خارجها، بل هو التزام دائم. أنا أحارب من أجل نفسي وعائلتي".

ولآفليك ثلاثة أبناء من الممثلة جينيفر غارنر، التي انفصل عنها عام 2015، لكن تم التقاط صورة لجارنر في أغسطس آب الماضي في لوس أنجلوس وهي تنقل آفليك إلى مركز للعلاج.

وكثيرا ما تحدث آفليك، بطل فيلم "الرجل الوطواط" (باتمان) و"فتاة راحلة" (جان جيرل)، عن صراعه مع إدمان الكحوليات الذي عانى منه أيضا والده وشقيقه الممثل كيسي آفليك.

وقال كيسي في برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إنه وأخاه أدمنا الكحوليات لفترة طويلة.