وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن القطة الهاربة، قفز فجأة إلى الطريق أمام إحدى السيارات، وعندما حاول السائق تفاديه بالخروج عن الطريق اصطدم بسيارة ثانية.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع الخميس، على الطريق الأوروبي العابر السريع في منطقية سكنية بمدينة إسطنبول، بعد أن فقد السائق السيطرة على سيارته لتجنب دهس القطة.

ولم تعلن السلطات التركية عن عدد المركبات التي تضررت من جراء الحادث، الذي لم يصب فيه أحد بأذى، بما في ذلك القطة.

وأظهر تسجيل مصور، التقطه أحد ركاب السيارة التي حاول سائقها تفادي القطة، صوت طفل يبكي أثناء اصطدام السيارة بأخرى.