وكشفت تقارير صحفية مصرية أن قوات الأمن ألقت القبض على تاجر ذهب ونجله، وبحوزتهما 70 قطعة أثرية مخبأة في منزلهما، بغرض الإتجار بها.

والقطع المضبوطة من بينها مجموعة من التماثيل والعملات واللوحات والأواني والقطع الحجرية والبرونزية، يرجح أنها أثرية.

وشكلت النيابة لجنة خبراء من وزارة الآثار لفحص المضبوطات.

وفي أعقاب احتجاجات عام 2011، تفاقمت أعمال سرقة الآثار في مصر، حيث نهبت آثار من المتاحف والمساجد والمخازن ومواقع التنقيب غير القانونية.

وتعلن مصر على فترات استرداد قطع أثرية من تجار ومهربين، وإعادتها إلى أماكن عرضها.