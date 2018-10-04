وقال الفيشاوي أمام المئات من الحضور باللهجة المصرية: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعات، دكتوري المعالج قال لي: فاروق إحنا.. عندك سرطان".

وتابع الفيشاوي: "قلت له: سرطان آه.. يعني صداع. فقال (الدكتور): لا يا فاروق.. شخط (صاح) فيّ: أنا بتكلم جد. قلت له: وأنا بتكلم جد".

ومضى الفيشاوي يقول وسط ذهول الحاضرين: "أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض. سأهزمه".

وختم قائلا: "وهاجي (سأحضر) الدورة الجاية الـ35 لمهرجان الإسكندرية، علشان أقول لزميل آخر أو زميلة أخرى: مبروك على التكريم".

وما أن انتهى من خطابه علا صوت التصفيق في القاعة الذي رافقه صيحات ودعوات الحاضرين له بالشفاء.