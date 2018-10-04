وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكم صدر بإجماع قضاتها بأنه بإمكان مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة، إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة" وطالما أنها لا تولد "تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وكانت رانية العلول وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال طُردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب.

وأسندت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك آنذاك قرارها إلى أن أحد تنظيمات المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".