ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفيشاوي قوله في كلمته: "بعد التحاليل والفحوصات، طبيبي المعالج أخبرني بأني مصاب سرطان، لكني سأتعامل معه على أنه صداع، وسأنتصر عليه".

وأكد النجم المصري البالغ من العمر 66 عاما أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض، "وسأحضر الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه".

وأضاف الفيشاوي "أنا مصاب بالحب أيضًا". وتابع موجها حديث للجمهور الذي أصابه الخبر بالانزعاج: "أرجوكم لا تنزعجوا وأدعو لي، وأوعدكم بأنني سأنتصر عليه".

وتستمر الدورة الحالية للمهرجان بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية حتى الثامن من أكتوبر الجاري.