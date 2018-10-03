وحقق نادي نوتس كاونتي، حلم عجوز مسن، بتسجيل هدف من ضربة جزاء في مرمى الفريق المنافس كرو، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت.



وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فقد دخل روي برنتس على كرسي متحرك إلى أرضية الملعب، وسط تشجيع وهتاف الجماهير، ليسدد ضربة جزاء، دخلت شباك حارس مرمى الفريق المنافس، والذي تظاهر بالتصدي للكرة.