أبوظبي - سكاي نيوز عربية في مبادرة إنسانية، منح عجوز يبلغ من العمر 94 عاما ويعاني من الزهايمر، فرصة تسجيل هدف في مباراة جمعت بين فريقي نوتس كاونتي وكرو بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.
وحقق نادي نوتس كاونتي، حلم عجوز مسن، بتسجيل هدف من ضربة جزاء في مرمى الفريق المنافس كرو، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت.
وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فقد دخل روي برنتس على كرسي متحرك إلى أرضية الملعب، وسط تشجيع وهتاف الجماهير، ليسدد ضربة جزاء، دخلت شباك حارس مرمى الفريق المنافس، والذي تظاهر بالتصدي للكرة.