وفي تصريح صحفي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، قالت الصبيح: "التسجيل حاليا للحصول على بطاقة المسنين أصبح إلكترونيا، وسنة بعد سنة سنقدم خدمات جديدة لهذه الفئة، التي تعد بركة كل بيت وبركة البلد بوجود الآباء والأمهات والأجداد"، حسب ما نقلت صحيفة الراي الكويتية.



وبدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أنه تم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، والتعريف بالخدمات المقدمة للمسنين وتطبيق القانون الخاص بهم.

وتقدم إدارة المسنين والخدمات المتنقلة وفقا للصبيح، خدماتها لـ3 آلاف و500 مسن، وترعى الوزارة 29 إيوائيا، منهم 16 كويتيا و13 غير كويتي.