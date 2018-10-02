وتعود مغامرات "الدون" إلى سنواته الأولى في عالم احتراف كرة القدم، عندما كان يلعب لفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ورغم أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ33 عاما، يعيش حياة أقرب للأسرية مع صديقته جورجينا رودريغيز، فإن رونالدو يعد واحدا من أشهر "دنجوانات" كرة القدم، بعلاقات متعددة مع حسناوات بينهن عدد كبير من الشخصيات العامة.

ورصدت صحيفة "صن" البريطانية عددا من أهم العلاقات العاطفية التي عاشها رونالدو، علما أن تلك فقط التي عرف الإعلام طريقه إليها، أو أعلن عنها كريستيانو أو شريكته.

1. جوردانا جاردال

عارضة الأزياء البرازيلية كانت الصديقة الأولى لرونالدو عندما أصبح لاعبا محترفا، وهي شقيقة زميله في سبورتينغ لشبونة آنذاك ماريو جاردال، إلا أن علاقتهما انتهت سريعا عام 2003.

2. ميرشي روميرو

ارتبط رونالدو بعارضة الأزياء والمذيعة التلفزيونية البرتغالية لأكثر من عام بين 2005 و2006، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن البعد الجغرافي حال دون استمرار العلاقة.

3. جيما أتكينسون

الممثلة البريطانية كانت على علاقة برونالدو عام 2007 وكان ارتباطهما، الذي استمر 4 أشهر فقط، حديث مدينة مانشستر.

4. سورايا تشيفاس

ممثلة برتغالية شهيرة كانت على علاقة بـ"الدون" عام 2006، وهي صاحبة فيلم "كول غيرل" الذي حقق أعلى أرباح في البرتغال عام 2007.

5. بيباشا باسو

في عام 2007 خطفت الممثلة الهندية قلب كريستيانو، لكن كالعادة انفصل اللاعب عن نجمة "بوليوود" سريعا.

6. لوانا بيليتي

شقيقة لاعب تشلسي الإنجليزي السابق جوليانو بيليتي كانت صديقة رونالدو عام 2009، في علاقة عاطفية عابرة.

7. إيرينا شايك

كانت عارضة الأزياء الروسية صديقة وراء واحدة من أهم التجارب العاطفية لرونالدو وأكثرها استقرارا، حيث ارتبطا لخمسة أعوام، منذ 2010 إلى 2015.

8. لوتشيا فيالون

بعد انفصاله عن إيرينا شايك، ارتبط رونالدو بالمذيعة الإسبانية لوتشيا فيالون لعدة أشهر.

9. باريس هيلتون

الأميركية الفاتنة كانت على علاقة برونالدو عام 2009، وقضى اللاعب جزءا كبيرا من صيف هذا العام معها في كاليفورنيا.

10. كيم كارداشيان

في عام 2010 كانت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة صديقة لرونالدو، وشوهد الاثنان في أكثر من مناسبة يتبادلان القبلات.