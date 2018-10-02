وأكدت رودريغيز في رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" دعمها الكامل وحبها لرونالدو الذي تتهمه الأميركية كاثرين مايورغا باغتصابها في منتصف عام 2009 بفندق في مدينة لاس فيغاس.

وقالت رويدريغز موجهة حديثها إلى "الدون" : "أنت دائما قادر على تحويل العقبات التي توضع في طريقك إلى قوة لإظهار مدى عظمتك. نشكرك على جعلنا نستمتع بكل مباراة أنت فيها".

وتزعم مايورغا البالغة من العمر 34 عاما أن رونالدو اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول رونالدو (33 عاما) إن الجنس بينهما كان بالتراضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، حيث كان رونالدو ، البالغ من العمر حينها 24 عامًا، في لاس فيغاس في عطلة مع شقيق زوجته وابن عمه.

أما مايورغا، فكانت تعمل في نوادي "رين" الليلية، داخل منتجع كازينو بالمز، والتقت بالنجم البرتغالي في منطقة كبار الشخصيات في المكان.

واختفت بعدها مايورغا لفترة، بحسب تصريحات لها لمجلة ديرشبيغل الألمانية، قالت فيها إنها كانت تعاني من الاكتئاب الإكلينيكي واضطراب ما بعد الصدمة بعد الاغتصاب المزعوم.

وهدد محامو رونالدو برفع دعوى قضائية ضد مجلة "دير شبيغل" الألمانية بعدما نشرت اتهامات "دون سند قانوني".