ويشمل الأسبوع الاماراتي الصيني عددا من الفعاليات، ويتضمن عرض خمسة أفلام على مدى أسبوع ومعرض الكتاب الصيني، وعرض عدد من الأعمال الفنية الإماراتية الصينية المشتركة والفعاليات التراثية للبلدين.



ويتضمن جدول الأسبوع عرض الفيلم الدرامي الشهير لعام 2015 "دراغون بليد" بجانب أفلام أخرى مثل "بو فانج" والفيلم "أميركان دريمز إن شاينا" و"تونتيز وانس أجين" وفيلم "ذا نايتجيل" إضافة إلى الفيلم الحائز على الجوائز "وولف توتم" والفيلم الكرتوني المدمج "مانكي كينغ: هيرو إز باك" والفيلم الكرتوني الخيالي "بيج فيش آند بيجونيا".