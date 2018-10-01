وأظهر الفيديو عناصر البحرية الأميركية، وهم يسيرون على جناح الطائرة المغمورة جزئيا، ثم يدخلون إلى كابينة القيادة لتفقد الأجزاء الداخلية.

وسقطت الطائرة المنكوبة بميكرونيزيا غربي المحيط الهادي، وكان على متنها 57 شخصا.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم إنقاذ جميع الركاب، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى اليابس عن طريق السباحة وبمساعدة رجال الإنقاذ.

وأضافت أن الطائرة سقطت في بحيرة متصلة بالمحيط لدى توجهها للهبوط في مطار قريب من اليابس، حيث أنقذ أسطول من القوارب الصغيرة جميع ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة.

والطائرة من نوع بوينغ 737-800، وتابعة لشركة نيوجينى، وهبطت على المياه على بعد حوالي 475 قدما (145 مترا) من المدرج، في ظروف رديئة.