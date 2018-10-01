وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها، الاثنين، أن عناصر الشرطة أمضوا 75 دقيقة وهم يحاولون إقناع الشاب، الذي كان يرتدي بنطالا فقط، بالنزول قبل أن تنجح في إقناعه.

وكانت الشرطة الأميركية تلقت بلاغا يفيد بوجود رجل أعلى جسر ويليامزبرغ الذي يربط ضفتي النهر الشرقي في نيويورك، مشيرة إلى أن الرجل كان في حالة "اضطراب".

وتظهر اللقطات التي صوّرت من طائرة، الرجل وهو يسير فوق أعمدة الجسر، وفراره عندما اقترب منه عناصر الشرطة، لكنه سقط في قبضتهم.

وكان الأمر مغامرة كبيرة بالنسبة للشرطيين، ذلك أن ارتفاع الجسر يبلغ نحو 100 متر، وهو فوق نهر سريع الجريان، وفوق ذلك يواجهون شخصا مضطربا لا يمكن التنبؤ في سلوكه.

واعتمد عناصر الشرطة على ربط أنفسهم بحبال السلامة المتعارف عليها أثناء التسلق، حتى وصلوا إلى الرجل.

وقال شرطي شارك في عملية الإنقاذ:" ذكرت له أنه لا يوجد ما يستحق أن ينهي حياته من أجله".

وفي النهاية ربط الشرطيون الرجل بالحبال وأنزلوه عن الجسر، مشيرين إلى أنه أعرب عن شكره عندما رأى هناك أن أحدا يريد تقديم المساعدة له.

وغرّد مفوض شرطة نيويورك، جيمس أونيل، تعليقا على علمية الإنقاذ " عمل رائع".

وهذه ثاني محاولة انتحار تقع فوق جسر ويليامزبرغ خلال أسبوع فقط، إذ حاولت امرأة إلقاء نفسها هناك، قبل أن يتدخل عنصر شرطة كان يسير هناك بالصدفة ويمنعها، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" المحلية.