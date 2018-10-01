وانشغل القحطاني منذ صغره بالعلم الشرعي، وترجمت بضع مؤلفاته إلى لغات أجنبية، وله المئات من المؤلفات الفقهية المتنوعة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ولد القحطاني عام 1951، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم حصل على الماجستير برسالة عنوانها "الحكمة في الدعوة إلى الله"، ثم حصل على الدكتوراه برسالة عنوانها "فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري".

واشتهر الشيخ سعيد القحطاني بتأليف كتاب "حصن المسلم"، الذي طبع منه ملايين النسخ وترجم إلى لغات عدة، وتم تداوله بين الناس في العالم على نطاق واسع.