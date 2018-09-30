وأظهرت لقطات الفيديو حيتان قاتلة من فصيلة "أوركا"، وهي تقترب لمسافة أمتار قليلة عن القارب الذي أخذ يزيد من سرعته هربا من الحيتان القاتلة.

المطارة وقعت مقابل سواحل سان دييغو، جنوبي ولاية كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي الفيديو، يمكن سماع أصوات الصيادين وهم يسبون الحيتان والوضع الذي وصلوا إليه، فيما كانوا في فترات من التسجيل يعتقدون أنهم تمكنوا من الهرب من الحيتان، قبل أن تعود إلى الظهور مرة أخرى.

ولم يعرف الفترة التي استغرقتهم للهرب من الحيتان، غير أن طول الفيديو المصور، الذي نشر الجمعة، يصل إلى 4 دقائق على الأقل.