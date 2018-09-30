وأوضح المصدر أن ماركل ينتظرها "الكثير من التلويح"، حين ستزور أستراليا ونيوزلندا وفيجي وتونغا، مضيفا "يمكنها استغلال اليد الاصطناعية للملكة إليزابيث".

وتابع "حين زارت الملكة أستراليا قبل سنوات، أهداها مجموعة من الطلاب -آلة للتلويح- عبارة عن يد اصطناعية"، مشيرا إلى أنها احتفظت بهذه الهدية منذ ذلك الحين وأحبتها.

وقالت ابنتها، الأميرة آن، البالغة من العمر 68 عاما، إن الهدية كانت مضحكة وطريفة، مضيفة "لقد أعطوها قفازا محشوة بذراع خشبي قادرة على التحرك والتلويح بشكل عاد.. صاحبة الجلالة شعرت بسعادة غامرة آنذاك".

ولم تذكر الأميرة آن تفاصيل أخرى بشأن هذه الهدية، كما لا يعرف ما إذا كانت الملكة قد استخدمت من قبل هذه اليد الاصطناعية.

وزارت الملكة أستراليا في أعمال رسمية أكثر من 12 مرة، منذ أن وصلت إلى العرش في عام 1952.