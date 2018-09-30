تضم ساعات روليكس مئات أو حتى آلاف الأجزاء الصغيرة، ويتطلب تصميمها نفقات كبيرة تشمل حركات الساعة وتجميعها، هذا إلى جانب الكلفة العالية للمواد الداخلة في صناعتها، والتي يتم تجميعها يدويا وفق ما ذكر موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".



وتستعمل في عملية تصميم الساعات معدات حساسة مثل مجاهر إلكترونية وأجهزة لقياس الأطياف الغازية، وذلك لضمان التعامل الدقيق مع القطع الصغيرة.



وتتميز حركات الساعات الميكانيكية بصعوبة معالجتها نظرا لصغر حجمها، الأمر الذي يرفع من نسبة الأضرار، والأخطاء أثناء التجميع والصقل. وبما أن العمالة التي تشتغل على صناعة هذه الساعات سويسرية، فإن تكلفة التصنيع ترتفع بشكل كبير.



وتستعمل روليكس في صناعة ساعاتها الفولاذ 904L، الأغلى ثمنا من الأنواع الأخرى المستخدمة في صناعة الساعات.



وتتميز هذه المادة بجعل الساعة أكثر متانة وبريقا. وغالبا ما يعتمد الذهب الأبيض في صناعة المؤشرات، بينما تصنع الحواف من السيراميك، وتكون الأرقام من البلاتين. وتشرف روليكس على عملية صهر المعادن التي تستخدم في منتجاتها.



ولا ينخفض سعر ساعة الروليكس حتى بعد ارتدائها، بل على العكس، حيث ترتفع قيمتها بمرور الزمن في حال عرضها للبيع.