قالت شركة "إير نيوجيني" في بيانها إنها حتى ظهر، السبت، لم تتمكن من تفسير غياب المسافر.

وقالت شركة الطيران إنها تتعاون مع السلطات المحلية والمستشفيات والمحققين في محاولة للعثور على الرجل.

ولم ترد شركة الطيران على طلبات بالإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الراكب، مثل سنه أو جنسيته.

وساعدت المراكب المحلية في إنقاذ الركاب وأفراد الطاقم بعد أن سقطت الطائرة بالماء، أثناء محاولتها الهبوط في مطار جزيرة تشوك.

وقال مسؤولون، الجمعة، ان 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى. وقالت شركة الطيران إن 6 ركاب لا يزالون في المستشفى يوم السبت وجميعهم في حالة مستقرة.

ولا تزال أسباب تحطم الطائرة والتسلسل الدقيق للأحداث غير واضحة.

وقالت شركة الطيران والبحرية الأميركية إن الطائرة هبطت في البحيرة على مقربة من المدرج.