وكانت مراسلة "سكاي نيوز"، هانا توماس بيتر، في أولى لحظات توجيه سؤال إلى الرئيس الأميركي، الذي سألها عن المؤسسة التي تعمل لصالحها، فردت: "سكاي نيوز".

وقال ترامب: "سكاي نيوز. جيد. مبروك على الصفقة"، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين بمن فيهم المراسلة، التي قالت: "ليس لي علاقة بالأمر"، ليرد ترامب: "آمل أن تستفيدي من الأمر".

ويشير ترامب في حديثه إلى قرار قطب الإعلام روبرت ميردوخ، الأربعاء، ببيع حصة شركته "21 سنتشري فوكس" في قنوات "سكاي" البريطانية، إلى شركة "كومكاست كورب" الأميركية.

وتبلغ أسهم "فوكس" في "سكاي" نحو 39 بالمئة، وتقدر بنحو 15 مليار دولار.