لكن جوناتون جاهان (25 عاما) لم يعبر الطريق وإنما اتصلت به وكالة للتشغيل المؤقت وعرضت عليه العمل سائقا لحافلة، فقبل.

وفي حديث لتلفزيون (بي.إف.إم) قال جاهان، الذي درس علم البساتين وكان يبحث منذ شهور عن وظيفة في مجال تخصصه: "أنا سعيد لأنني سأعمل في شيء أحبه"، وذكرت القناة أنه رفض 20 عرضا آخر.

وكان للشهرة، التي نالها الشاب بسبب حديثه مع ماكرون خلال يوم مفتوح في قصر الإليزيه يوم 15 سبتمبر مفعول السحر عليه، بل وعلى الرئيس نفسه، الذي تراجعت معدلات التأييد له إلى أقل من 30 بالمئة وهي أدنى نسبة منذ انتخابه.

وفجر مقطع الفيديو ردود فعل محمومة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشأن حديث الرئيس، الذي افتقر للكياسة وتساؤلات عما إن كان محقا في الإشارة إلى وجود تفاوت بين نسبة البطالة، التي تبلغ 9 بالمئة وآلاف الوظائف الشاغرة.

وقال ماكرون (40 عاما) لجاهان في حديث صريح لم يخل من الدماثة "في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم بل والإنشاءات، في كل مكان أذهب إليه، يبلغني الناس أنه يبحثون عن عمالة".

وأضاف: "لو أني عبرت الطريق لوجدت لك شيئا. إنهم يريدون أشخاصا على استعداد للعمل".

وبعد هذا الحوار نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص يعبرون الطريق بحثا عن وظيفة، بعضهم لم يبتسم له الحظ وبعضهم وجد الشهرة والثراء.