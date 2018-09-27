ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره في مكان ما بالولايات المتحدة، تمساحا ضخما في بحيرة، فيما كان أحد الرجال يحاول إخراجه وسحبه من ذيله.

ويبدو أن هذا الأمر لم يعجب التمساح، الذي التف بسرعة نحوه وحاول مهاجتمه، الأمر الذي جعل الرجل يهرب بسرعة، خوفا على حياته.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن العلاقة تبدو ودية بين التمساح والرجل، على اعتبار أن تصرف التمساح كان ليكون أشرس وأعنف في حال كان مصدر الهجوم شخصا آخر.

كما أن الرجل، الذي كان يصور الفيديو، قال للشخص صاحب الفعلة: "لا تقلق، سأخبرك في حال حاول التمساح عضّك".

ويبلغ وزن هذا النوع من التماسيح أكثر من 450 كيلوغراما، كما أن عضتها تعتبر من أقوى العضات بين الحيوانات.