وكان كايل مولندر، الذي التقط الفيديو، يجذّف مع أصدقائه، قبل أن تخرج فقمة من الماء بشكل مفاجئ وتضرب الرجل على وجهه.

والغريب في اللقطة أن "الفقمة اللئيمة" التقطت أخطبوطا بفمها وضربت به وجه الرجل قبل أن تعود إلى الماء.

ويبدو أن هذا الهجوم المباغت لم يفزع الرجل، حيث تعامل بأريحية، وبدا ضاحكا، قبل مواصلة التجذيف.

وقال مولندر، في تعليقه على الفيديو بحسابه على إنستغرام، إن الحيوان هو فقمة، لكن بعض المشاهدين يعتقدون أنه من سلالة أسد البحر، لوجود عرف حول رقبة الذكور يشبه لبدة الأسد.

وأوضح مولندر، في تصريحه لموقع "ياهو 7 نيوز" أن المجموعة التي كانت ترافقه استفزت الحيوانات الموجودة تحت الماء، مضيفا "ولسوء حظي كان وجهي في المكان الخطأ، فهاجمتني".

يشار إلى أن كايكورا تقع على الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية لنيوزيلاندا.