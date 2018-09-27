وإليكم قائمة بالمشاهير الأعلى أجرا على نشر مدونة وقع إنستغرام:
1- كايلي جينر: مليون دولار للمنشور الواحد، 112 مليون متابع.
2- سيلينا غوميز: 800 ألف دولار للمنشور الواحد، 139 مليون متابع.
3- كريستيانو رونالدو: 750 ألف دولار للمنشور الواحد، 137 مليون متابع.
4- كيم كارداشيان: 720 ألف دولار للمنشور الواحد، 114 مليون متابع.
5- بيونسيه: 700 ألف دولار للمنشور الواحد، 116 مليون متابع.
6- دوين جونسون: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.
7- جاستن بيبر: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.
8- نيمار: 600 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.
9- ليونيل ميسي: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.
10- كيندال جينر: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.