أبوظبي - سكاي نيوز عربية يتقاضى المشاهير أجورا مقابل التدوين عير وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاع عدد منهم أن يكسر كل التوقعات بتحقيق أرباح ضخمة من حساباتهم على الموقع، حيث حقق بعضهم مبلغاً وصل إلى مليون دولار للمنشور الواحد.