ونشر حساب مركز العاصفة على "تويتر" فيديو التقط من باحة الحرم المكي الشريف، الرعد وهو يشكل على ما يبدو أعمدة طويلة تربط الأرض بالسماء بصورة متتابعة خلال ثوان معدودة.

ونشر حسب إمارة مكة الرسمي على "تويتر" فيديوهات أخرى تظهر أمطارا غزيرة صاحبت العاصفة الرعدية وهطلت على المدينة المقدسة.

من جانبهم، نشر مغردون سعوديون فيديوهات لسقوط الأمطار في مدينة الطائف المجاورة.

وفي فيديو آخر، كان البرق يضيء سماء الطائف وقت الغروب، وترافق الأمر مع سقوط الأمطار الغزيرة.

وحذرت إمارة منطقة مكة المكرمة مستخدمي طريق مكة المكرمة-الطائف من هطول أمطار غزيرة في عدة مواقع، وفق تغريدة لها على "تويتر".

وكانت الأرصاد الجوية السعودية توقعت في وقت سابق، الأربعاء، أن تكون الأجواء مهيئة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، نفذت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، خطة طوارئ، تضمنت نشر الوحدات في مناطق محددة، إثر هطول الأمطار على العاصمة المقدسة.