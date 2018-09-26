وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفيديو صور داخل أحد المنازل في مدينة فورت بينيغ بولاية جورجيا الأميركية.

وبدأ الفيديو، بلقطات تظهر الحيوان المفترس، وهو يطبق على البيض، قبل أن يبتلعها شيئا فشيئا.

ويعرف عن أفاعي الجرذ الشرقية، التي تعيش في ولايات الشرق الأميركي، أنها تبتلع فرائسها قبل أن تكسرها فيها داخلها، ويعد بيض الحيوانات الأخرى أكلها المفضل.

ويتراوح طول أفاعي الجرذ الشرقية بين 90- 183 سم، وتعيش في الغابات وأسفل الصخور والمناطق النائية عن المدن، لكن تصل في حالات محدودة إلى مناطق سكنية، وتنشط خلال فصول الربيع والخريف والصيف.