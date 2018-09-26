وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن طول الشاهد يبلغ 1.5 متر، وصنع من البازلت الأسود، وفيه صورة صاحبة القبر، وهي ريتا شاميفا التي رحلت عن 25 عاما في 2016.

وبدا الشاهد نسخة مكبرة من آيفون، إذ احتوى على كافة التفاصيل الموجودة في الهاتف الشهير، لدرجة أنه نحت رمز الاستجابة السريعة في شاهد القبر.

وتقول تقارير إخبارية روسية إن والد الفتاة الروسية هو من بنى الشاهد على شكل هاتف آيفون، المفضل لديها، وذلك بعد مرور فترة من الوقت.

وذكر صانع شواهد قبور في المدينة، يدعى إيغم غاليلين، أن لم يتكشف الأمر سوى الأسبوع الماضي، عندما جاء إلى المقبرة.

وقال إنه ووالده صنعا الكثير من الشواهد، لكن "شاهد آيفون" هو الأول من نوعه الذي أشاهده في حياتي".

وأضاف: "في البداية اعتقدت أني في حالة هلوسة عندما شاهدته. كيف يمكن لهاتف أميركي ذكي أن يظهر في مقابرنا".

ولا يعرف سوى القليل عن ريتا، مثل أنها كانت تعشق السفر كثيرا، ولديها أصدقاء في ألمانيا.

وحسب "ديلي ميل"، فإن يعتقد أن شركة متخصصة في "ملحقات الموت" هي من صنعت الشاهد.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق لكثيرين، إذ نقلت صحيفة محلية روسية عن أحد زوار المقبرة: " هل بدأنا نصنع الشواهد من أجل جذب الانتباه. في البداية اعتقدت أني في حالة هلوسة عندما شاهدته. كيف يمكن لهاتف أميركي ذكي أن يظهر في مقابرنا".