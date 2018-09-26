وقال ترامب، في حفل نظم، الثلاثاء، بقاعة داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن المنظمة العامية تبدو "كأنها موطن الجميع".

وذكر في كلمة أمام عدد من زعماء الدول "الكثير منكم الآن أصدقائي.. للأمم المتحدة قوة جميلة في جمع الناس مع بعضها البعض"، مضيفا: "هذا يتضح من خلال الأشياء التي نقوم بها جميعا من أجل السلام العالمي".

وأردف قائلا: "في هذه القاعة حاليا العديد من الأشخاص والقادة الجيدين.. هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي تحدث".

وختم كلمته بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أدعوكم جميعا لشرب نخب الأمم المتحدة، شكرا لكم".

ورفع جل الحاضرين داخل القاعة كؤوسهم المليئة بشراب "كوكا لايت" ثم قرعوها فيما بينهم قبل شربها، فيما فضل آخرون شرب النبيذ الأحمر.